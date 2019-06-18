https://static.news.ru/photo/8c2a0fac-9206-11e9-b785-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Портнов Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту незаконного назначения кабмина. Об этом сообщил бывший член команды свергнутого в 2014 году руководителя государства Виктора Януковича, занимавший должность первого замглавы его администрации, Андрей Портнов.

Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров, — цитирует Портнова ТАСС .

Дело открыто по заявлению соратника бежавшего с Украины в Россию Виктора Януковича. Как отмечает в заявлении Портнов, в 2016 году из коалиции «Европейская Украина» вышли Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь», после чего она фактически прекратила существование из-за отсутствия необходимого большинства.

Несмотря на это, Порошенко, как отмечает Портнов, предложил Верховной раде «осуществить назначения ряда лиц на должности премьер-министра Украины и членов правительства».

В действиях Петра Порошенко, Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана, по мнению соратника Януковича, якобы присутствует состав преступлений по целому ряду статей УК Украины: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Злоупотребление властью и служебным положением», а также «Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов».

Как писал News.ru, ранее Андрей Портнов обвинил Петра Порошенко и ключевых чиновников его администрации в узурпации власти.