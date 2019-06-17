https://static.news.ru/photo/6d6721e8-910e-11e9-aad1-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьев Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал появление в Екатеринбурге таблички с надписью «Город бесов». По его мнению, сам факт установки такого знака подтверждает ранее сказанные им слова о том, что в городе проживают «наследники бесов».

Появление таблички с таким содержанием — это повод задуматься для горожан. Ведь не весь же город, правильно? Но бесы в нём есть. Екатеринбургу надо побороться за себя. В принципе, это и каждому человеку необходимо — бороться со своими бесами, — заявил он в беседе с Национальной службой новостей .

Необычный указатель появился на въезде в уральский город со стороны аэропорта Кольцово. В настоящее время знак демонтирован. За подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей.