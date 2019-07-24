https://static.news.ru/photo/cdd9b2d6-adf9-11e9-b42c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал новости об аукционе, где продают гипсовые бюсты президента Украины Владимира Зеленского.

Соловьёв подчеркнул, таким образом украинцы решили обойти указ президента, информирует « URA.RU »

Ну, а что? Портреты Зеленский запретил вешать, но про бюсты ведь ничего не говорил, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Ранее интернет-аукцион OXL опубликовал объявление о продаже гипсовой скульптуры Зеленского весом 2,5 кг и высотой 23 см, по цене 2 тыс. гривен (4 тыс. 917 руб.) Изделие можно будет приобрести с 25 июля. Бюст изготовлен из скульптурного гипса, покрыт 3 слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трёх цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый, писал News.ru.

Владимир Зеленский во время своей инаугурации 20 мая попросил чиновников не вешать свои портреты в кабинетах и посоветовал разместить на стенах фотографии своих детей и перед каждым решением смотреть им в глаза.