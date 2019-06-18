Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал ООО «Сочинский дельфинарий» на 37,6 млн рублей за нарушения правил рыболовства.
Это третья из четырёх компаний, в отношении которых возбуждены административные дела за отлов косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме». В суде было доказано, что «Сочинский дельфинарий» выловил двух животных, допустив нарушения, сообщает
Косаток, которые содержатся в неволе в бухте Средняя Приморского края, пометят GPS-трекерами перед тем, как выпустить их на волю. По данным Минприроды, рекомендация поступила от рабочей группы по планам адаптации морских животных из «китовой тюрьмы», писал News.ru ранее.