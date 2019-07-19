https://static.news.ru/photo/ea8bb82c-aaa5-11e9-96a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярёв арестован по обвинению в мошенничестве при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Предполагаемый ущерб оценивается в почти 250 млн рублей.

Речь идёт о «Нижегородском заводе 70-летия Победы», на котором производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы, сообщает газета « Коммерсант ».

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудила местная полиция по материалам ФСБ. Нижегородский районный суд назначил меру пресечения Дегтярёву в виде ареста до 8 сентября 2019 года.

Дегтярёв уже был фигурантом уголовного дела. Его осудили за хищения на 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный».

Ранее News.ru сообщал, что владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, ранее возглавлявшему Антипинский НПЗ, предъявлено обвинение. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк считает бизнесмена ответственным за хищение свыше 1,8 млрд рублей, выданных на строительство предприятия. Тверской суд Москвы заключил бизнесмена под стражу до 12 сентября 2019 года.