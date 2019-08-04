https://static.news.ru/photo/c12e77f8-7530-11e9-bf28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Следствие установило одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей. Речь идёт о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове.

В 2019 году он вышел на свободу из колонии, в которой отбывал наказание по статье о разбое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и источник, близкий к следствию.

Жаров получил 19 млн рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришёл за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке, — цитирует агентство свой источник.

Ранее News.ru сообщал, что журналистам стали известны подробности задержания офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К». Среди арестованных оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин. Он являлся идейным вдохновителем организованной группы. Подозрения группировка вызвала после разбойного нападения на мужчину в офисе московского банка «Металлург». Налётчики забрали у него 136 млн рублей наличными и скрылись.