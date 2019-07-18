Лидер Организации украинских националистов (запрещена в России) Николай Коханивский стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого СКР. Он подозревается в публичных призывах к террористической деятельности.
Основанием для возбуждения дела послужило видеообращение Коханивского, опубликованное в Интернете, в котором он агитировал всех желающих принять участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. В результате этой акции был нарушен режим работы центра, а его зданию причинён материальный ущерб.
СКР обращался к украинским правоохранительным органам за правовой помощью в расследовании, но ответа не получил. Участвовавшие в погроме националисты так и не были привлечены к ответственности, сообщает
Ранее News.ru писал, что Российский центр науки и культуры в украинской столице несколько раз подвергался атакам местных радикалов. В настоящее время, по словам главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, он работает в полную силу.