https://static.news.ru/photo/32ff36ea-a92c-11e9-b8eb-fa163e074e61_1024.jpg Николай Коханивский Фото: Serhii Nuzhnenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Организации украинских националистов (запрещена в России) Николай Коханивский стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого СКР. Он подозревается в публичных призывах к террористической деятельности.

Основанием для возбуждения дела послужило видеообращение Коханивского, опубликованное в Интернете, в котором он агитировал всех желающих принять участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. В результате этой акции был нарушен режим работы центра, а его зданию причинён материальный ущерб.

СКР обращался к украинским правоохранительным органам за правовой помощью в расследовании, но ответа не получил. Участвовавшие в погроме националисты так и не были привлечены к ответственности, сообщает Life со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Ранее News.ru писал, что Российский центр науки и культуры в украинской столице несколько раз подвергался атакам местных радикалов. В настоящее время, по словам главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, он работает в полную силу.