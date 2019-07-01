СКР направил в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном заключении под стражу народного депутата Украины и заместителя лидера Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового.
Политик обвиняется в нападении на лиц, пользующихся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений (часть 2 статьи 360 УК РФ), сообщает
Ранее News.ru писал о том, что Лозового задержали в аэропорту Праги. Основанием для этого послужила попытка расплатиться за покупки в duty free фальшивыми деньгами. Политик назвал себя жертвой валютных аферистов.