https://static.news.ru/photo/a4ef7afa-9bdd-11e9-8357-fa163e074e61_1024.jpg Олег Ляшко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СКР направил в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном заключении под стражу народного депутата Украины и заместителя лидера Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового.

Политик обвиняется в нападении на лиц, пользующихся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений (часть 2 статьи 360 УК РФ), сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что Лозового задержали в аэропорту Праги. Основанием для этого послужила попытка расплатиться за покупки в duty free фальшивыми деньгами. Политик назвал себя жертвой валютных аферистов.