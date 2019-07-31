https://static.news.ru/photo/53a6cf44-b3ee-11e9-b741-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: vk.com/skabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева отнеслась с иронией к заявлению избранного депутата Верховной рады Жана Беленюка об «украинском» городе Ростове-на-Дону. Разъясняя значение выражения «от Сана до Дона» представитель партии «Слуга народа» отметил, что речь идёт о территории Украины.

Беленюк поправился, отметив, что украинским Ростов-на-Дону является только в его желаниях. Своё заявление призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе сделал в эфире телеканала « Россия 1 ».

Спортсмен олимпийский, он практически призёр-чемпион, (у него. — Ред.) серебро Рио-де-Жанейро. Не правый, не радикал, новая команда, новый президент, приятная логика и риторика, — отметила Скабеева.

Ранее News.ru сообщал, что Скабеева посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом для иронии послужила обложка украинского журнала «Новое время», на которой лидер страны в золотой короне сидит, закинув ногу на ногу, на троне зелёного цвета. Слева размещена надпись: «Очень приятно, царь!». Журналистка пояснила, что речь идёт об итогах досрочных выборов в Верховную раду, которые состоялись 21 июля.