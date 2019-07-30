https://static.news.ru/photo/cb3cb2b6-b386-11e9-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Август на Европейской территории страны будет теплее двух предыдущих летних месяцев. Однако жары всё равно не предвидится, сообщили метеорологи.

О температуре +30 градусов можно будет говорить не раньше следующего лета, отметил представитель Гидрометцентра Геннадий Елисеев. Сейчас над русской равниной, по его словам, стоит высотная ложбина, и «крутится циклон, который закачивает нам холодный воздух».

Жара при этом идёт на Западную Европу, а холод — на европейскую территорию России. Это 2010 год наоборот. Тогда жара на нас шла, — объяснил Елисеев в комментарии телеканалу « 360 ».

Вместе с тем, он отметил, что в августе всё же должен произойти перелом: установится достаточно тёплая для этого времени года погода, воздух будет прогреваться до +25 градусов. Сейчас она на шесть-семь градусов ниже климатической нормы.

Ранее, как писал News.ru, синоптики пообещали потепление в Центральной полосе Россию в конце следующей недели. Его принесёт зарождающийся южно-европейский антициклон.