Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Министерство обороны РФ создаст собственную киностудию на территории парка «Патриот», заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино, — сказал...