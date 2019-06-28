Черноморский флот РФ приступил к слежению за эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Carney, вышедшим в Чёрное море. Об этом сообщает
К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый». Помимо этого, на всём протяжении пребывания эсминца УРО «Карни» в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота, — сообщили журналистам в Минобороны России.
Ранее News.ru писал, что вооружённый крылатыми ракетами «Томагавк» эсминец США направили в Чёрное море. Дальность действия «Томагавков» составляет 1,6 тысячи километров. Корабль следует в порт Одессы для участия в военно-морских учениях Sea Breeze.