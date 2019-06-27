С 25 по 30 июня в подмосковном парке «Патриот» проходит 5-й международный военно-технический форум «Армия-2019». Он включает масштабную статическую экспозицию, демонстрационную и научно-деловую программы. Показать новейшие образцы вооружения, обменяться опытом и заключить выгодные контракты приехали 11 тысяч военных специалистов из разных стран мира. Первые дни форума предназначены для работы официальных делегаций, а с 28 июня выставку смогут посетить все желающие. Съёмочная группа News.ru побывала на «Армии-2019» и узнала, на какие экспонаты следует обратить особое внимание.