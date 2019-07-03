https://static.news.ru/photo/30357b78-9dd7-11e9-978a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Проект поправок, внесённый в Госдуму РФ 3 июля, подразумевает штрафы до миллиона рублей за отсутствие в смартфонах и иных средствах коммуникации программного обеспечения отечественного производства.

Уточняется, что наказывать предложено продавцов телефонов, «умных» телевизоров и компьютеров. Так, индивидуальным предпринимателям, в случае принятия поправок, за нарушение придётся заплатить 100–500 тысяч рублей, юрлицам — от 500 тысяч до миллиона. Идея принадлежит депутату Сергею Жигарёву, передаёт РИА Новости .

Как сообщал News.ru ранее, новостные агрегаторы заплатят штраф в размере 50 тысяч рублей в случае публикации сообщений о запрещённых в России организациях без указания на это. Согласно законопроекту, размещённому в базе данных нижней палаты парламента, авторами инициативы являются государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы Павел Качкаев.