В столичном ДС «Мегаспорт» 7 июня состоялась церемония вручения премии МУЗ-ТВ 2019.

Награду за лучшее видео года получил Дима Билан с клипом «Молния». Филипп Киркоров с композицией «Цвет настроения синий» получил приз за лучшую песню года. За вклад в развитие хип-хоп-музыки был...