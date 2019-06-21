По всей стране прошли выпускные школьные балы. О том, как они прошли в столице, — в фотоленте News.ru.
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru