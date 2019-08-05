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Российских школьников поддержат советами. Для них в центре защиты прав и интересов детей при Минпросвете подготовили мотивирующие рекомендации, которые есть в распоряжении News.ru.

В документе указаны контакты центров помощи, куда подростки могут обратиться за помощью анонимно.

В рекомендациях говорится, что это необходимо в случае, если издеваются дома, запугивают знакомые, не хочется жить. В сложной ситуации ребёнку советуют «обсудить проблему с родителями, поговорить с психологом в школе или специализированном центре». В рекомендациях также говорится, что «угрозой для жизни может являться участие в тайных группах и сообществах, которые могут вовлечь в тайные игры». В данном случае речь идёт о разных группах в соцсетях, например, «Синий кит». Несколько лет назад в них подростков призывали к суициду.

В России школьники не защищены: постоянно появляются сообщества, в которых подростки подвергаются манипуляциям со стороны агрессивных взрослых людей. Например, последние годы растёт популярность движения «Колумбайн». Среди детей распространяют видеоматериалы, посвящённые нападению на школу «Колумбайн», которое в 1999 году было совершено двумя американскими старшеклассниками, сообщил «Известиям» руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. В ходе мониторинга с помощью системы «Демон Лапласа» учёные обнаружили интерес подростков к этой теме.

Врач-психотерапевт Александр Фёдорович отметил, что выходит, дети будут общаться со специалистами в обход родителей.

В Австралии организовали центр, где подросткам предлагали помощь детям, если они переживали по поводу своей ориентации, пола. И минуя родителей, они могли обратиться к психологу за помощью. Сейчас я вижу нечто подобное — ребёнок может звонить за помощью каждый раз, когда он вдруг посчитает, что с ним плохо обращались. Но тут тоже непонятно, дети могут расценивать запреты родителей на поздние гулянки как посягательство на свою жизнь. И тут возникнет конфликт между подростками и старшим поколением, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что для родителей российских школьников хотят ввести уроки грамотного воспитания.