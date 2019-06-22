Писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook прокомментировал указ президента РФ о запрете полётов в Грузию с 8 июля.
По его словам, сейчас самое лучшее время, чтобы назло поехать в эту «удивительную страну и признаться в любви».
Он напомнил, что высказывался абсолютно также в 2006 году во время «прошлого приступа высочайшей дегенеративной ненависти к свободной Грузии и прошлой отмены авиарейсов в Тбилиси».
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Ранее News.ru писал, что общее число россиян, которые планировали отправиться в Грузию до Нового года, составляет около 3,5 тысячи человек. Они успели приобрести билеты до того, как страну охватили беспорядки.