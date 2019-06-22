https://static.news.ru/photo/e8515acc-94ec-11e9-be6a-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Шендерович Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook прокомментировал указ президента РФ о запрете полётов в Грузию с 8 июля.

По его словам, сейчас самое лучшее время, чтобы назло поехать в эту «удивительную страну и признаться в любви».

Он напомнил, что высказывался абсолютно также в 2006 году во время «прошлого приступа высочайшей дегенеративной ненависти к свободной Грузии и прошлой отмены авиарейсов в Тбилиси».

Шендерович также опубликовал свою старую статью из «Ежедневного журнала», посвящённую его автомобильной поездке в эту страну вместе с семьёй.

Ранее News.ru писал, что общее число россиян, которые планировали отправиться в Грузию до Нового года, составляет около 3,5 тысячи человек. Они успели приобрести билеты до того, как страну охватили беспорядки.