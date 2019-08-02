https://static.news.ru/photo/c7af56b6-b544-11e9-8572-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Горняки в Кемеровской области отказываются выходить на работу до погашения долгов по зарплате. Речь идёт о работниках шахт «Заречная», «Октябрьская» и «Алексиевская».

Шахтёры из города Полысаево и деревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого района начали забастовку после того, как руководство обещало выплатить все долги 1 августа, однако затем перенесло дату на две недели, пишет издание « Ваш город ».

Июньскую зарплату рабочие получили только на 16%, майскую полностью выдали лишь в июле, отмечают забастовщики.

По состоянию на 1 июля размер задолженности по зарплате в Кузбассе составил 110,5 млн рублей, что почти вдвое выше, чем месяцем ранее.

Как пояснил глава регионального департамента труда и занятости населения Денис Шамгунов, в течение года список предприятий-должников в регионе почти не менялся, но в июне появился новый крупный должник — АО «Шахта Алексиевская». Руководство предприятия на тот период было должно 22,7 млн рублей 871 рабочему, пишет « Тайга.инфо ».

По информации издания, шахты «Заречная» и «Алексиевская», а также шахтоучасток «Октябрьский» входили в УК «Заречная», основным владельцем которой было московское ООО «Интерконсалтинг». В конце 2018 года суд признал управляющую компанию несостоятельной.

Как писал News.ru, ранее прокуратура и Государственная инспекция труда в Татарстане объявили о намерении провести серию проверок на строительных площадках Казани, а также в коммерческих организациях в связи с протестами крановщиков. Стачка операторов башенных кранов в конце июля остановила ряд строек в столице республики.