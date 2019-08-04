Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал предложение избранного депутата Верховной рады Богдана Ярёменко о введении уголовной ответственности за ведение переговоров с Москвой без разрешения властей.
Это не очень внятная инициатива, потому что если речь о межгосударственных переговорах, то это в любом случае делают лица уполномоченные, — сказал RT член комитета Совфеда по международным делам.
Он добавил, что ему не совсем понятно, о каких именно переговорах идёт речь. Диалог может вестись по самым разным вопросам. Регулирование каждого из них уголовным кодексом и введение наказаний, по мнению политика, проблематично.
По словам Морозова, подобные инициативы «дурно пахнут» и направлены на усложнение отношений между Киевом и Москвой.
Ранее News.ru писал, что украинский музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией лишать свободы на срок до 15 лет.