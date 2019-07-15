https://static.news.ru/photo/b259d5f4-a719-11e9-b112-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский сенатор Сергей Цеков оценил заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что мост через Керченский пролив может быть легко уничтожен с помощью крылатых ракет «Нептун».

Он отметил, что подобные неадекватные заявления представители власти на Украине делают периодически. Сенатор выразил надежду на то, что при смене руководства страны новые чиновники будут умнее своих предшественников.

По словам Цекова, вероятность того, что Крымский мост пострадает в результате атаки со стороны Украины невелика, тогда как для Киева последствия могут быть плачевными, сообщает RT .

Ранее News.ru писал, что надводную угрозу для моста могут представлять американские фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые США могут передать Украине. Применение этих кораблей может привести к широкомасштабным боевым действиям с возможностью асимметричного ответа.