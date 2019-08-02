https://static.news.ru/photo/d7f89698-b596-11e9-9c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Счётная палата оценила ущерб, причинённый стране лесными пожарами в первом полугодии 2019 года. По данным ведомства, он составил 2,4 млрд рублей.

За указанный промежуток времени в России случилось почти 7,6 тысячи природных пожаров. Их главными причинами названы отсутствие необходимой техники, нехватка финансирования, неукомплектованность подразделений авиационной и наземной охраны в регионах, а также низкое качество противопожарных мероприятий, сообщается в Facebook Счётной палаты.

Ранее News.ru сообщал, что авиация Минобороны РФ за два дня потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на общей площади 113 тысяч гектаров. В воздухе работают самолёты Ил-76. Они совершили 34 вылета. Всего ликвидировано 84 очага возгорания. На объятые пламенем леса сбросили свыше 1400 тонн воды. К борьбе со стихией присоединились вертолёты Ми-8.