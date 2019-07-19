https://static.news.ru/photo/598522dc-abc7-11e9-b5ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Задержки самолётов продолжаются в аэропортах Москвы. После наметившейся тенденции к сокращению количество отложенных и отменённых вылетов снова пошло в рост.

В общей сложности таких рейсов больше трёх десятков. Об этом свидетельствуют онлайн-табло воздушных гаваней Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Причины, по которым воздушные суда выбились из расписания, неизвестны, передаёт РИА Новости .

В Шереметьево задержки отмечены на девяти рейсах. В Домодедово их количество меньше — только два, однако вылеты трёх самолётов отменены. Лидером стал аэропорт Внуково, там 19 случаев отложенных вылетов и прилётов.

Задержкой считается отклонение от расписания от получаса и более. В середине дня 21 июля, как писал News.ru, ситуация улучшалась, но, как оказалось, ненадолго.