Задержки самолётов продолжаются в аэропортах Москвы. После наметившейся тенденции к сокращению количество отложенных и отменённых вылетов снова пошло в рост.
В общей сложности таких рейсов больше трёх десятков. Об этом свидетельствуют онлайн-табло воздушных гаваней Шереметьево, Внуково и Домодедово.
Причины, по которым воздушные суда выбились из расписания, неизвестны, передаёт
В Шереметьево задержки отмечены на девяти рейсах. В Домодедово их количество меньше — только два, однако вылеты трёх самолётов отменены. Лидером стал аэропорт Внуково, там 19 случаев отложенных вылетов и прилётов.
Задержкой считается отклонение от расписания от получаса и более. В середине дня 21 июля, как писал News.ru, ситуация улучшалась, но, как оказалось, ненадолго.