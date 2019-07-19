https://static.news.ru/photo/5913a73a-aa53-11e9-b309-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске.

Планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия — ШОС и БРИКС. В связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге, — цитирует ТАСС Путина.

Ранее News.ru сообщал, что президент России 19 июля прибыл в Магнитогорск. В одном из крупнейших мировых центров чёрной металлургии российский лидер побывает на агломерационной фабрике № 5 — в новом подразделении горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината, пообщается с работниками, проведёт встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.