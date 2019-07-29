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Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для зимних дорог. Речь идёт о ледовых переправах и зимниках — дорогах, которыми можно пользоваться только в холодное время года.

Допускается строительство проезжей части сезонных трасс изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотнённого снега и льда. Также дороги могут быть проложены по замёрзшему льду рек и озёр, сообщает газета «Коммерсант»....