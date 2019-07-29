Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что совместными усилиями сахалинских и федеральных властей планируется полостью газифицировать остров за 4–5 лет.
Министр обсудил вопросы обеспечения населения газом с временно исполняющим обязанности губернатора области Валерием Лимаренко и заверил, что Минэнерго будет оказывать поддержку местным властям, предаёт РИА
Как писал News.ru ранее, президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Президент попросил предоставить предложения компании по увеличению темпов газификации внутри страны. По словам Миллера, в настоящее время программа газификации проводится совместными усилиями «Газпрома» и региональных властей в 66 регионах страны.