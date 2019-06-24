https://static.news.ru/photo/4580e14c-969e-11e9-a4ba-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут назначить на один из руководящих постов в республике.

Только он сможет воплотить запросы Запада, с которыми не справляются нынешние грузинские власти, сообщил источник в правительственных кругах, курирующий российско-грузинские отношения, информирует « Царьград ».

В последнее время в стране стали набирать силу политические движения, выступающие против излишней «демократизации» Грузии и даже за нормализацию отношений с Россией, — сказал источник.

«Западным кукловодам» не понравилось, что традиционные политические силы в Грузии укрепились после легализации наркотиков и гей-парадов.

Новая волна недовольства в Грузии — это всего лишь «расчёт сторонников Саакашвили», которые смогли перевести недовольство народа в сторону России. Все провокации в сторону РФ были намеренными.

Сторонники Саакашвили, чтобы набрать очки, трактовали ответ России как акт очередной агрессии, выгодно переведя стрелки, — резюмировал собеседник издания.

Как сообщал News.ru, экономическое давление России играет на руку Саакашвили. После его ухода новая грузинская власть при встречном курсе Москвы предпринимала максимальные усилия по нормализации отношений с Россией. Усилия, возможные в условиях отсутствия дипломатических отношений и присутствия территориального вопроса принадлежности Абхазии и Южной Осетии, с потерей которых не готова мириться существенная часть грузинского общества. Сейчас, независимо от того, чем закончится внутриполитическое противостояние, внешняя политика Грузии будет долго развиваться в антироссийском векторе.