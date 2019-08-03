https://static.news.ru/photo/badbb100-b5c6-11e9-bee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство охраны природы Якутии/РИА Новости

Губернатор Красноярского края Александр Усс и руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин на самолёте Минобороны вылетели в Эвенкийский район. Там зафиксировано наибольшее число природных пожаров.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, возгорания местные специалисты объясняют погодными факторами: жарой, отсутствием осадков и высокой грозовой активностью. В Эвенкии бушуют более 100 пожаров, большинство из которых — на отдалённых труднодоступных территориях. Горит более миллиона гектаров лесов.

В связи с этим угрозы населённым пунктам они не представляют, уточнили в правительстве региона. Там также отметили, что ситуация находится под контролем.

На территории края и Эвенкийского района введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.