Губернатор Красноярского края Александр Усс и руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин на самолёте Минобороны вылетели в Эвенкийский район. Там зафиксировано наибольшее число природных пожаров.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, возгорания местные специалисты объясняют погодными факторами: жарой, отсутствием осадков и высокой грозовой активностью. В Эвенкии бушуют более 100 пожаров, большинство из которых — на отдалённых труднодоступных территориях. Горит более миллиона гектаров лесов.
В связи с этим угрозы населённым пунктам они не представляют,
На территории края и Эвенкийского района введён режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.
Ранее News.ru писал, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.