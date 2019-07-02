Ростуризм будет работать без представительств за границей
Антон Касс
15:46, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/46b62ca8-9cc9-11e9-847f-fa163e074e61_1024.jpgЗарина Догузова Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Ростуризм не будет открывать представительства за рубежом и намерен действовать через консалтинговые компании. Об этом форуме «Реки России», проходящем под Тверью, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.
Что касается зарубежных представительств, мы изучили мировой опыт и исходим из того, что на первом этапе можем обойтись без них. Будем работать через крупные консалтинговые компании, которые будут работать с местными компаниями, — цитирует Догузову «Интерфакс».
Глава Ростуризма отметила, что в настоящее время необходимо определить регионы, максимально готовые для продвижения за рубежом.
Их количество на первом этапе не должно превышать разумное, так как денег может не хватить. И чётко определить целевой портрет туриста и страны, где будем продвигать, — добавила Догузова.