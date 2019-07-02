Зарина Догузова Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Ростуризм не будет открывать представительства за рубежом и намерен действовать через консалтинговые компании. Об этом форуме «Реки России», проходящем под Тверью, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

Что касается зарубежных представительств, мы изучили мировой опыт и исходим из того, что на первом этапе можем обойтись без них. Будем работать через крупные консалтинговые компании, которые будут работать с местными компаниями, — цитирует Догузову «Интерфакс».

Глава Ростуризма отметила, что в настоящее время необходимо определить регионы, максимально готовые для продвижения за рубежом.

Их количество на первом этапе не должно превышать разумное, так как денег может не хватить. И чётко определить целевой портрет туриста и страны, где будем продвигать, — добавила Догузова.

Как писал News.ru, Ростуризм совместно с Минэкономразвития планирует до конца 2019 года создать центр маркетинговых компетенций для продвижения туристических возможностей России.

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