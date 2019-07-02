Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Число стран, которые россияне могут посещать без оформления виз, возросло почти вдвое за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Henley & Partners.

Её специалисты составили Индекс паспортов, который демонстрирует изменения в безвизовом режиме стран мира к началу третьего квартала 2019 года. Россия в этом списке занимает 51-ю строчку. Её граждане могут посещать...