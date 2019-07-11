В 2018 году в России было зарегистрировано 3223 преступления, предусмотренных статьёй 306 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса. Это на 25% меньше показателей пятилетней давности: в 2013 году было 4328 таких преступлений. Соответствующую информацию News.ru предоставили в Министерстве внутренних дел РФ.

Отмечается, что в прошлом году ложных доносов было меньше, чем в 2017 году (3493).

По закону наказание за заведомо ложный донос о совершении преступления может достигать двух лет лишения свободы. Если же донос соединён с обвинением человека в тяжком или особо тяжком преступлении, то за такое деяние могут посадить в тюрьму на срок до трёх лет. Вместе с тем, за донос с искусственным созданием доказательств обвинения можно провести в исправительном учреждении до шести лет.

Полковник милиции в отставке Евгений Черноусов полагает, что в полиции стали более внимательно подходить ложным доносам и тщательнее разбираться.

Уменьшение (числа доносов — прим. News.ru) я объясняю тем, что количество людей, которые склонны к таким ложным доносам, уменьшается. Сейчас привлекают к уголовной ответственности. Я считаю, что уменьшилось количество и только из-за того, что понимают: прежде, чем написать заведомо ложный донос, надо подумать и стоит ли это делать. Поскольку эта статья раньше редко применялась, а последние годы применяется. Люди уже не желают рисковать и писать заведомо ложные доносы, — сказал Черноусов News.ru.

Он рассказал, что люди пишут ложные доносы, сводя с кем-либо личные счёты. Например, из зависти, желая кому-то отомстить или из корыстных побуждений. В том числе, стремясь устранить конкурента в бизнесе.

В июне стало известно об инсценировке депутатом Законодательного собрания Пермского края Ильёй Кузьминым покушения на собственное убийство «с целью повышения своего общественного имиджа». Для реализации планов Кузьмин привлёк к организации инсценировки покушения свою знакомую. Она для этого, в свою очередь, нашла 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину.

Сергей Булкин/News.ru

Задуманное совершили вечером 24 февраля, после чего парламентарий обратился к правоохранителям. В ходе расследования выяснилось, что все фигуранты причастны к инсценировке особо тяжкого преступления. В Соликамском городском суде отметили, что Кузьмин заключён под стражу до 25 июля, ему было предъявлено обвинение. Другим подозреваемым выбрали иные меры пресечения, которые следователи не уточнили.

В апреле в Светлогорском городском суде рассказали, что житель Калининградской области сделал ложное заявление о краже 30 тыс. рублей из кошелька. Таким образом он хотел проверить работу полицейских в выходной день.

В ноябре 2018 года в отношении пенсионерки из города Светлогорска Калининградской области было возбуждено дело о ложном доносе. Как рассказали в региональном УМВД, гражданка хотела подставить мужа своей внучки и для этого соврала про кражу денег и золотых украшений. Женщина полагала, что муж внучки станет подозреваемым.

Как ранее писал News.ru, американец Крейг Коли в качестве компенсации за проведённые 39 лет в колонии по ложному доносу получит от властей штата Калифорния $21 млн.

Сергей Булкин/News.ru

Гражданина США осудили за убийство жительницы штата и её четырёхлетнего сына в 1978 году. Четыре десятилетия его родственники и знакомые добивались пересмотра несправедливого приговора. В результате расследование было возобновлено. Тщательное исследование образцов ДНК показало, что Коли не совершал преступления.

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и Партнёры» Андрей Шугаев полагает, что ложные доносы в современной России представляют собой отголоски сталинского времени.