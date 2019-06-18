https://static.news.ru/photo/074a9aa6-923b-11e9-9031-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look

Индекс «кофе с молоком» — объёма потребления продуктов не первой необходимости — в мае снизился на 2,1%.

Подсчитали купленные гражданами кофе, молоко, шоколад и бутилированную воду в «Ромире». Президент холдинга Андрей Милехин отметил, что такое снижение характерно для тёплого времени года — россияне переходят на другие продукты, например, пиво и шашлык, сообщает РИА Новости .

Также отмечается, что за год кофе в России стал дешевле на 4,6% в среднем, а остальное подорожало: шоколад на 0,4%, молоко на на 2,1%, вода — на 8,5%.

Как писал News.ru ранее, ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на нужды бедных, в частности, в социальные учреждения и благотворительные организации. Об этом сообщил член комиссии Совета по правам человека при президенте по экологическим правам Евгений Бобров.