https://static.news.ru/photo/edf64e2c-ae3e-11e9-b16f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти 169 тыс. заявлений о кадастровом учёте и регистрации прав на недвижимое имущество было принято по экстерриториальному принципу Федеральной кадастровой палатой в первой половине 2019 года. Об этом News.ru сообщили в ведомстве.

По сравнению с I полугодием прошлого года россияне стали подавать заявления по экстерриториальному принципу на 16% чаще, добавили в кадастровой палате.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Это значит, что регистрация прав, сделок, ограничений и обременений проводится по месту нахождения объекта недвижимости, но на основании электронных документов, созданных по месту подачи бумажных документов.

Иными словами, жителю Нового Уренгоя совершенно не обязательно ехать в Краснодарский край, чтобы оформить полученный в наследство домик у моря. Он может подать необходимые для проведения кадастрового учёта и госрегистрации права документы в регионе постоянного проживания. Готовые документы он получит там же. Таким образом, гражданин сэкономит немало сил, средств и времени, — отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов.

Наибольшей популярностью оформление недвижимости по экстерриториальному принципу в I полугодии 2019 года пользовалось в Москве (25,7 тыс. поступивших заявлений), Московской (22,3 тыс.) и Нижегородской областях (11,7 тыс.), а также в Краснодарском крае (8,1 тыс.).