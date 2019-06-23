Россияне не жаловались на проблемы во время протестов в Грузии
Антон Касс
15:45, 23 июня 2019
https://static.news.ru/photo/2a650c24-95b5-11e9-8d05-fa163e074e61_1024.jpgФото: AP Photo/Shakh Aivazov/ТАСС
Жалоб на нарушения прав во время протестов в Грузии со стороны россиян не поступало. Об этом говорится в заявлении омбудсмена закавказского государства Нино Ломджария.
В аппарат Народного защитника Грузии не обращался ни один гражданин России из-за случав правовых нарушений, — цитирует «Интерфакс» ответ Нино Ломджария уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Грузия сохраняет статус безопасной страны, — отметила Нино Ломджария.
По её словам на фоне протестов в Тбилиси российские граждане свободно передвигаются, пользуются всеми сервисами на равных условиях с жителями Грузии и какие-либо препятствия им не создаются.
В случае необходимости Народный защитник Грузии защитит права всех граждан на территории Грузии, вне зависимости от их гражданства или этнической принадлежности и осуществит реагирование по каждому инциденту, — подчеркнула Ломджария.
Также она выразила надежду на то, что Татьяна Москалькова в свою очередь будет защищать права граждан Грузии в России и не допустит их дискриминации.
Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Нино Ломджарии с просьбой обеспечить права и свободы россиян, находящихся в Грузии.