https://static.news.ru/photo/2a650c24-95b5-11e9-8d05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AP Photo/Shakh Aivazov/ТАСС

Жалоб на нарушения прав во время протестов в Грузии со стороны россиян не поступало. Об этом говорится в заявлении омбудсмена закавказского государства Нино Ломджария.

В аппарат Народного защитника Грузии не обращался ни один гражданин России из-за случав правовых нарушений, — цитирует « Интерфакс » ответ Нино Ломджария уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Грузинский омбудсмен отметила, что единственный случай, который ей известен, касается нападения на съёмочную группы телеканала «Россия 24». Она напомнила, что МВД страны завело по данному факту уголовное дело и подчеркнула, что лично следит за ходом расследования.

Грузия сохраняет статус безопасной страны, — отметила Нино Ломджария.

По её словам на фоне протестов в Тбилиси российские граждане свободно передвигаются, пользуются всеми сервисами на равных условиях с жителями Грузии и какие-либо препятствия им не создаются.

В случае необходимости Народный защитник Грузии защитит права всех граждан на территории Грузии, вне зависимости от их гражданства или этнической принадлежности и осуществит реагирование по каждому инциденту, — подчеркнула Ломджария.

Также она выразила надежду на то, что Татьяна Москалькова в свою очередь будет защищать права граждан Грузии в России и не допустит их дискриминации.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Нино Ломджарии с просьбой обеспечить права и свободы россиян, находящихся в Грузии.