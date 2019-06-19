https://static.news.ru/photo/7098cb4c-9257-11e9-9000-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более половины российских туристов, согласно результатам опроса OneTwoTrip, считают, что 28 календарных дней в году мало для полноценного отдыха.

Четверть опрошенных довольны ситуацией, а 1% полагает, что отпуска можно даже сократить. Около 16% считают, что правильнее было сократить рабочие дни или неделю, а всё остальное оставить как есть, сообщает РИА Новости .

Население РФ в 2019 году всё чаще берёт кредиты наличными на путешествия, причём по России. Самые популярные направления весны-лета — это Крым, Горный Алтай, а также туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», подготовленном специально для News.ru.