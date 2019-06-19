Более половины российских туристов, согласно результатам опроса OneTwoTrip, считают, что 28 календарных дней в году мало для полноценного отдыха.
Четверть опрошенных довольны ситуацией, а 1% полагает, что отпуска можно даже сократить. Около 16% считают, что правильнее было сократить рабочие дни или неделю, а всё остальное оставить как есть, сообщает
Население РФ в 2019 году всё чаще берёт кредиты наличными на путешествия, причём по России. Самые популярные направления весны-лета — это Крым, Горный Алтай, а также туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», подготовленном специально для News.ru.