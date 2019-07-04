https://static.news.ru/photo/2bdb8f72-9e36-11e9-a246-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские и грузинские авиакомпании 8 июля прекратят полёты между странами, напомнили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что решение вступит в силу в 00:00. После «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа» перестанут перевозить пассажиров в Грузию.

По данным Росавиации, обладатели билетов российских авиакомпаний в Грузию или оттуда могут поменять их на более ранние сроки без финансовых потерь. Туристы, которые приобрели билеты компаний из РФ на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат или штрафов вернуть деньги либо переоформить авиаперевозку на другие направления.

Перевозка пассажиров и багажа до 24:00 7 июля 2019 года будет осуществляться в штатном режиме, — говорится в сообщении .

С 8 июля грузинские авиакомпании также приостановят полёты на территорию России.

Как писал News.ru, ранее в Европейской внешнеполитической службе заявили, что решение о запрете авиасообщения между Россией и Грузией является неоправданным. Кроме того, оно несоразмерно происходящему.