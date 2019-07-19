https://static.news.ru/photo/0a647cbc-a9ff-11e9-8b17-fa163e074e61_1024.jpg Григорий Карасин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская сторона не против включения в состав участников «нормандского формата» Великобритании и США. Об этом заявил замглавы МИД Григорий Карасин.

Он отметил, что эту идею вслед за экс-президентом Украины Петром Порошенко продвигает его преемник Владимир Зеленский. Москва не возражает, но необходимо также заручиться согласием Берлина и Парижа. Однако уверенности в их положительном ответе нет.

Кроме того, судя по заявлениям представителей администрации президента США Дональда Трампа, Вашингтон не испытывает горячего желания стать полноправным членом «нормандского формата», сказал дипломат.

Карасин добавил, что повестка переговоров «четвёрки» четко определена и вопрос о статусе Крыма, вопреки предложению Зеленского, обсуждаться не будет, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в Госдепартаменте США высказались против изменения формата переговоров по Украине. В ведомстве считают, что это не поможет устранить препятствия в реализации Минских договорённостей.