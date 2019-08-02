https://static.news.ru/photo/cb3a17dc-b52e-11e9-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpactpressgroup.Org/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия по-прежнему призывает НАТО объявить о моратории на развёртывание ракет в Европе.

Наше предложение по-прежнему на столе. НАТО должна последовать примеру России и объявить односторонний мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, которые были запрещены ДРСМД до сегодняшнего дня, — сообщил дипломат в эфире телеканала RT .

Как ранее писал News.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не считает, что системы противоракетной обороны в Европе направлены против России. Они, по его словам, нацелены против угроз за пределами евро-атлантического региона.