https://static.news.ru/photo/b6bd3d2e-98dd-11e9-89ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robin Utrecht/ZUMAPRESS.com/Gobal Look Press

Россия продолжит оказывать содействие в расследовании катастрофы MH17, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артём Кожин.

Москва планирует помочь в установлении реальных виновников трагедии, а не заранее назначенных, сказал Кожин.

Российская сторона глубоко скорбит о жертвах катастрофы и будет и далее оказывать все возможное содействие, - заявил он.

Ранее премьер-министр Малайзии заявил, что расследование катастрофы рейса МН17изначально было политизированным и нацеленным на обвинение России. По его словам, следователи утверждали, что РФ причастна к крушению самолёта ещё до того, как приступили к рассмотрению дела. Малайзийская сторона не убеждена в этом и требует подтверждения того, что за обстрелом МН17 действительно стояли россияне писал News.ru