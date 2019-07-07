Копия рисунков из Каповой пещеры Фото: HTO/commons.wikimedia.org

Россия будет каждые два года подавать заявки в ЮНЕСКО на включение новых объектов в список Всемирного наследия организации.

В 2018 году в российский предварительный список ЮНЕСКО добавилось три объекта по культурным критериям, — сообщил ТАСС заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов.

По его словам, в список попали алтайские сокровища Пазырыкской культуры, башкирская наскальная живопись пещеры Шульган-Таш, а также петроглифы Онежского озера и Белого моря в Карелии. Именно для этих объектов Россия будет добиваться статуса Всемирного наследия.

Ранее News.ru сообщал, что ЮНЕСКО приняло решение включить памятники древнего Пскова в данный перечень.

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