Россия будет добиваться статуса Всемирного наследия для новых объектов
Павел Ермолаев
15:12, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/e4225c9c-a0b0-11e9-8f0f-fa163e074e61_1024.jpgКопия рисунков из Каповой пещерыФото: HTO/commons.wikimedia.org
Россия будет каждые два года подавать заявки в ЮНЕСКО на включение новых объектов в список Всемирного наследия организации.
В 2018 году в российский предварительный список ЮНЕСКО добавилось три объекта по культурным критериям, — сообщил ТАСС заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов.
По его словам, в список попали алтайские сокровища Пазырыкской культуры, башкирская наскальная живопись пещеры Шульган-Таш, а также петроглифы Онежского озера и Белого моря в Карелии. Именно для этих объектов Россия будет добиваться статуса Всемирного наследия.