Фото: HTO/commons.wikimedia.org

Полиция в Калининграде задержала и доставила в суд руководителей профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и Владимира Сотникова. Причиной стали состоявшиеся 6 июля акции солидарности с сотрудницей местного перинатального центра Элиной Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. Власти города отказались согласовывать публичные мероприятия.

Активистов задержали по дороге в аэропорт. На Васильеву составили административный протокол об организации несогласованного мероприятия, а на Сотникова — о нарушении правил пикетирования, говорится на странице профсоюза в Twitter. По...