https://static.news.ru/photo/53284656-a82c-11e9-99a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Рядовые и сержанты, проходящие службу в российской армии по контракту, с 1 сентября 2019 года станут получать повышенное денежное довольствие. Меры по усилению соцзащиты контрактников одобрил президент РФ Владимир Путин.

Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает « Красная звезда ».

Кроме того, с 1 октября 2019 года должен быть законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наём контрактниками жилья. Их размер приравняют к компенсациям прапорщиков и офицеров. Также водители разных категорий смогут получать ежемесячную надбавку в размере до 30% от оклада по воинской должности.

Контрактникам и курсантам военных образовательных учреждений также обещают предоставить равные права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.

Ранее News.ru сообщал, что отмена призыва на военную службу в России может произойти через 10–15 лет. Такое предположение сделал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он выразил мнение, что пока призыв сохраняется, удельный вес тех, кто служит не по контракту, будет сокращаться. Парламентарий отметил, что нынешние контрактники получают более привлекательный соцпакет, который включает военную ипотеку.