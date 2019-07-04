https://static.news.ru/photo/223cbacc-9e63-11e9-a016-fa163e074e61_1024.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Генерал-майор авиации Владимир Попов назвал «неправдоподобной сказкой» план ответа на возможную ядерную атаку России, изложенный главой генштаба ВВС США Дэвидом Гольдфейном.

Американский военный заявил, что для отражения удара Пентагон проведёт три операции. На первом этапе будут перехвачены российские ракеты с ядерными боеголовками, затем последуют «ответные действия на американской территории, и в финале подводные лодки США нанесут удар, который уничтожит противника».

По словам Попова, это всего лишь шаблонный план, рассчитанный на то, чтобы доказать американцам безоговорочную защищённость и непобедимость их страны.

Реальность значительно сложнее, и сам Гольдфейн прекрасно понимает: идеальной войны не бывает, — отметил генерал в интервью « Экономике сегодня ».

В изложенном американским военным плане не учтено множество факторов, которые не позволят США одержать победу с предсказуемым результатом. В частности, американцы не располагают средствами для перехвата российских ракет, поэтому большинство из них достигнет цели. В результате Штаты могут получить такой урон, что будут неспособны ответить на удар, пояснил эксперт.

Ранее News.ru писал, что в МИД РФ раскритиковали Вашингтон за рассуждения о возможности ведения ограниченной по масштабам ядерной войны. В ведомстве отметили, что позиция США в данном вопросе дестабилизирует обстановку и подстёгивает другие страны к наращиванию ядерного оружия.