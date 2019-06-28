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Российский бизнесмен Михаил Ходорковский предположил, что лидеру США Дональду Трампу после личной оценки президента Владимира Путина предложат в России высокую должность.

В своё время ещё «Газпром» возглавить предложат... — съязвил Ходорковский. Своё мнение на комплимент Трампа Ходорковский опубликовал на своей странице в Twitter, информирует «Царьград». На пресс-конференции президент США Дональд Трамп...