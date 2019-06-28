Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин победил на Европейских играх в Минске в весовой категории до 77 кг.
В решающей схватке 33-летний Чехиркин победил армянина Карапета Чаляна. Бронзовые медали завоевали представитель Швеции Алекс Кессидис и венгр Тамаш Лоринц.
Чехиркин — чемпион мира 2018 года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр во время телефонного разговора, а на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Лукашенко предложил обсудить важные вопросы совместно с Путиным, писал News.ru.