https://static.news.ru/photo/592f4c64-b5e4-11e9-8555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас. Среди пассажиров много семей с детьми.

Наш рейс должен был вылететь из Бургаса в субботу в 5.20 в Шереметьево, борт полный. За пять минут до отправления на табло вылета высветилось новое время, 9.35. После требования объяснить ситуацию объявили, что рейс перенесен. В 9.35 на табло время вылета изменилось на 12.40, но на стойке информации нам сообщили, что рейса не будет, — приводит « Интерфакс-Туризм » слова одного из застрявших в Болгарии россиян.

Также Bulgaria Air отменила рейс FB645, который должен был прилететь из Бургаса в Москву 3 августа в 23.00.

Часть пассажиров пересадили на утренний рейс FB643. По данным онлайн-табло Шереметьево, его вылет запланирован на 14.00 мск. Однако, по словам представителя авиакомпании в Бургасе, вылет будет не раньше 16.45 мск.

По данным онлайн-табло аэропорта Бургаса, рейс Bulgaria Air FB659, который должен был вылететь в Москву 12.25, задержан до 19.30. Число пассажиров в зале ожидания быстро растёт.

Пассажиры обратились в Российский союз туриндустрии (РСТ) с просьбой о помощи. Как пояснили в организации, РСТ готовит обращение в болгарский Минтранс и Минэкономики с просьбой «вмешаться и помочь с решением вопроса».

Как писал News.ru, ранее туристы из России были вынуждены провести в аэропорту Бургаса ночь на 14 июля. Множество рейсов было задержано из-за плохой погоды, но самолёт, на который купили билеты россияне, не отправился в путь из-за технических проблем.