https://static.news.ru/photo/b61b971e-b041-11e9-888e-fa163e074e61_1024.jpg Заведующий консульским отделом посольства России в КНДР А. Мамаев встречается с экипажем «Сянхайлинь-8» Фото: Russian Embassy in the DPRK/Facebook

Вторую встречу с экипажем рыболовного судна «Сянхайлинь-8», которое задержали в Северной Корее 17 июля, провели дипломаты посольства РФ в КНДР.

Об этом диппредставительство сообщило в Facebook.

Состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Дипломаты отметили оптимистичный настрой экипажа. Россиянам даны рекомендации по пребыванию в стране с тяжёлыми климатическими условиями, подчеркнули в посольстве.

Кроме того, корейская сторона поставила на судно 10 тонн воды и согласовала с капитаном список продуктов питания, указано в сообщении.

Ранее Москва поставила перед КНДР вопрос об обеспечении надлежащих условий для задержанных 17 российских моряков на время проведения проверки.

Как писал News.ru, российский сейнер «Сянхайлинь-8» был задержан северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля. Большая часть экипажа была конвоирована в порт Вонсан, их держат на корабле. Капитан судна, его помощник и двое южнокорейских специалистов находятся в отеле под арестом.