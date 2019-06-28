Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в многоборье на Европейских играх в Минске.
Россиянка набрала 54,498 балла. Серебро взяла представительница Франции Лоретт Шарпи (54,166). Третье место — у украинки Дианы Варинской (52,766).
18-летняя Мельникова — серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр во время телефонного разговора, а на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Лукашенко предложил обсудить важные вопросы совместно с Путиным, писал News.ru.