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Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил создать ощущение гармонии и союза двух стран и приготовил самолично для субботнего ужина с президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стейк из американской говядины, зная пристрастие к ней своего коллеги.

Приправить стейки задумали корейским соусом для барбекю, передаёт агентство «Рёнхап». Для сопровождающей президента США его дочери — Иванки Трамп, с учётом её иудейской веры, было также приготовлено специальное меню. Ранее...