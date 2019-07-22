https://static.news.ru/photo/a304559a-ac7b-11e9-9dbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Норма на провоз не более 5 кг фруктов на одного человека в ручной клади или багаже действует уже два года, сообщила « РИА-Новости » пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Правила, которые прописаны в постановлении правительства, уже действуют. Мы работали по ним в последние два года», — сказала она.

Это также касается и требования о предоставлении фитосанитарного сертификата для более крупных партий, пояснила Мелано.

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора, решение ввести подобные ограничения принял совет Евразийской экономической комиссии. Сами же нормы были сформированы на базе требований, которые уже действовали. Так, до 1 июля 2017 года ввоз в Россию не более 5 кг растительной продукции высокого фитосанитарного риска без сертификатов регулировался национальным законом от 2014 года.

Ранее News.ru сообщал, что, по данным «Российской газеты», изменения в правилах карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу начнут действовать в РФ с 19 августа 2019 года.