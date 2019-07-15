https://static.news.ru/photo/bc098f7c-a6e2-11e9-9eed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор с 2014 года выявил почти три тысячи тонн продуктов и сырья, импорт которых в Россию запрещён, говорится в сообщении на сайте ведомства.

За весь период действия санкций в пунктах пропуска через госграницу РФ сотрудниками Роспотребнадзора не допущено к ввозу более 2,9 тысячи тонн запрещённой продукции, — сообщается в пресс-релизе.

Чаще всего на территорию России пытались ввезти мясную, молочную, плодоовощную продукцию, рыбу.

В ведомстве отметили, что по результатам проверок с 2014 года с реализации было снято 985 тонн запрещённой к ввозу или сомнительной продукции. В 63% случаев изымались фрукты и овощи. Вся продукция была уничтожена, а нарушители оштрафованы на 866,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщал News.ru, Россельхознадзор запретил ввозить в Россию «турецкие» яблоки через Белоруссию, мотивировав это высокими рисками попадания на территорию РФ санкционных товаров под видом продукции, произведённой в Турции.

Продуктовое эмбарго было введено в августе 2014 года. Под запретом оказались поставки свинины, говядины, мяса птицы, рыбы, молока, сыров, а также фруктов и овощей из большинства стран Западной Европы.