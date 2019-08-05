https://static.news.ru/photo/6f971b66-b7bb-11e9-9e1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ achpod/Global Look Press

Мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске после пожара и взрывов на складе боеприпасов не выявил наличия радиации. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям, — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Кроме того, содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, сероводорода, взвешенных веществ, паров ртути, паров свинца не зарегистрировано.

5 июля на складе хранения артиллерийских боеприпасов в воинской части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошёл пожар и взрывы. В результате детонации снарядов четверо солдат числятся пропавшими без вести, восемь человек пострадали, трое военных госпитализированы с осколочными ранениями. Также известно о госпитализации ребёнка. По предварительным данным, один солдат погиб. Однако официального подтверждения этой информации ещё не было.

Жителей Ачинска эвакуируют, около 11 тысяч человек перевезут в город Боготол, который расположен на расстоянии 59 км.

Ранее News.ru писал о том, что военные намерены перебросить в Ачинский район Красноярского края специальных роботов «Уран-14» для тушения пожара на складе боеприпасов.