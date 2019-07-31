https://static.news.ru/photo/b6762064-b418-11e9-830e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Zaitsev/Russian Look

Ведомство информирует, что за шесть месяцев 2019 года по поводу укусов животных к врачам обратились почти 200 тысяч человек.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России от нападения животных страдает до полумиллиона человек, при этом более 250 тысяч подвергаются риску заражения бешенством и нуждаются в вакцинации, передаёт ТАСС .

С 2012 года на территории РФ зарегистрировано 30 случаев смертей от бешенства, два из них (в 2018 году) — среди людей в Пензенской и Самарской областях, а за семь месяцев 2019 года уже два летальных случая — в Москве и Амурской области.

Из диких животных самыми частыми переносчиками бешенства являются лисы (80%), а также енотовидные собаки и волки.

Как писал News.ru ранее, в Россельхознадзоре сообщили, что располагают фактами, подтверждающими сокрытие вспышек болезней животных в управлениях ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.