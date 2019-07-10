Роскосмос намерен отказаться от открытых госзакупок в ракетно-космической отрасли, так как это может раскрыть «информацию ограниченного доступа».
Предлагается внести поправки в закон о контрактной системе. Согласно им, все закупки в данной отрасли должны быть закрытыми.
Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности, — говорится в публикации.
Как ранее писал News.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что споры между его ведомством, Минобороны и предприятиями, которые выполняют госзаказ, следует решать в особом порядке.