https://static.news.ru/photo/3da442e8-a323-11e9-8ce5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Роскосмос намерен отказаться от открытых госзакупок в ракетно-космической отрасли, так как это может раскрыть «информацию ограниченного доступа».

Предлагается внести поправки в закон о контрактной системе. Согласно им, все закупки в данной отрасли должны быть закрытыми.

Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности, — говорится в публикации.

Как ранее писал News.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что споры между его ведомством, Минобороны и предприятиями, которые выполняют госзаказ, следует решать в особом порядке.