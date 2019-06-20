https://static.news.ru/photo/b7b76480-92ec-11e9-8646-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MinComSvyaz Rossii/Global Look Press

Власти заинтересовались аудиовизуальными сервисами и заказали разработку системы контроля за контентом онлайн-кинотеатров.

Тендер на разработку данной системы по заказу структур Роскомнадзора выиграло ООО «М 13», уже создавшее аналогичную «Катюшу» для мониторинга СМИ. Предполагается, что искать на видеосервисах будут призывы к экстремизму, терроризму, суициду и насилию, а также обсценную лексику.

Представители сервиса Tvzavr приветствуют создание системы мониторинга, в OKKO заверили, что и так не нарушают российские законы, в «Амедиатеке», Megogo и ivi от комментариев воздержались, сообщает « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что несколько тысяч интернет-ресурсов по продаже алкоголя заблокировано после проверок Роскомнадзора в течение года. При этом в большинстве случаев доступ ограничили сами владельцы таких сайтов, отметили в пресс-службе ведомства.