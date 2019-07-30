https://static.news.ru/photo/81cc91fc-b384-11e9-b6bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Дым от лесных пожаров в Сибири не угрожает экологии столицы, так как не сможет дойти до Москвы. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, смог не сможет преодолеть обширную территорию страны «ни при каких условиях».

Это исключено. Слишком большие расстояния, слишком далеко, — цитирует Варакина ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, теоретическую вероятность появления лёгкой дымки в столице допустили представитель российского отделения Greanpeace Григорий Куксин. Однако Варакин отметил, что «такой погоды, которая позволила бы донести дым до Москвы, не бывает вообще»

По данным на 31 июля, в России остаются активными 147 лесных пожаров на площади 107,1 тысячи гектаров.