https://static.news.ru/photo/7f9c2718-b45a-11e9-b419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать в столице интересную технологию по переработке твёрдых бытовых отходов.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава корпорации рассказал, что в центре Келдыша имеется интересная технология, позволяющая дожигать самые сложные остатки твёрдых бытовых отходов, которые в настоящее время можно только захоронить.

Я недавно обратился к Сергею Семеновичу Собянину с этим предложением. Будем работать по нему, — цитирует « Интерфакс » Рогозина.

Ранее News.ru писал, что мусорная реформа, начатая в России в 2019 году, идёт медленными темпами в десяти субъектах Федерации. В числе отстающих оказались Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области. Именно из этих регионов в Минприроды поступает наибольшее число жалоб от граждан.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос о мусорной реформе. По его словам, эта проблема должна быть решена оперативно, а результаты мусорной реформы россияне должны почувствовать уже сейчас. Российский лидер также пообещал взять под личный контроль реализацию данного проекта.